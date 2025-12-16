Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство полностью обеспечивает право профсоюзов на независимую и самостоятельную деятельность в рамках законодательства

Политика Материалы 16 декабря 2025 12:05 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

БАКУ/Trend/ - Азербайджанское государство полностью обеспечивает право профсоюзов на независимую и самостоятельную деятельность в рамках законодательства и создало широкие возможности для их свободной деятельности в этой области.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам VIII Съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

«Особое внимание следует уделить углублению эффективного сотрудничества отраслевых профсоюзов с социальными партнерами и формированию атмосферы взаимного доверия, повышению коллективной ответственности», - подчеркивается в обращении главы государства.

