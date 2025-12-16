В Азербайджане реализовано 5 пакетов соцреформ, охватывающих 4 млн граждан - Министр

БАКУ/Trend/ - С 2018 года в Азербайджане реализовано пять пакетов социальных реформ, охватывающих 4 миллиона граждан.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев в ходе VIII Съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана в Баку.

По его словам, в Азербайджане проводятся масштабные и последовательные реформы в социальной сфере:

«Формируются новые механизмы, отвечающие социальному благополучию населения, и социальное обеспечение граждан постоянно находится в центре внимания как приоритетное направление государственной политики. С 2018 года в стране было реализовано 5 пакетов социальных реформ, охватывающих 4 миллиона граждан. Годовая дополнительная финансовая нагрузка от этих реформ составила 7,6 миллиарда манатов.

Значительный прогресс достигнут в легализации трудовых отношений. Количество трудовых договоров увеличилось на 45% до 1,9 миллиона, а фонд заработной платы по всей стране вырос в 3,2 раза.

Минимальная заработная плата увеличена в 3,1 раза и составила 400 манатов, средняя месячная зарплата выросла в 2 раза и достигла 886 манатов. Минимальная пенсия увеличена в 2,9 раза и составила 320 манатов, средняя месячная пенсия выросла в 2,6 раза и достигла 540 манатов.

Кроме того, объем выплат пособий населению и президентских стипендий увеличился в 5 раз. Эти показатели подтверждают значительные результаты социальных реформ, проводимых в стране».

