Знаменитый азербайджанский тенор на сцене Королевской оперы в Лондоне! ​​(ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 16 декабря 2025 12:00 (UTC +04:00)
Фарид Зохрабов

БАКУ/Trend/ - Знаменитый азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов выступил вчера на сцене Королевского балета и оперы (Royal Ballet and Opera) в Лондоне.

Как сообщает Trend, великолепная труппа представила на лондонской сцене всемирно известную оперу Пуччини «Турандот». Наш соотечественник, народный артист Юсиф Эйвазов исполнил роль Калафа, а известная сопрано Анна Нетребко – роль принцессы Турандот. Следующие представления оперы на лондонской сцене состоятся 18, 20 и 23 декабря.

Оркестр и артисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета под руководством Юсифа Эйвазова в январе отправятся с гастролями в Оман, где на сцене Королевской оперы Маската представят постановку "Тоска".

