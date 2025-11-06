АЖД о результатах работ по ускорению транзита грузов из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время продолжается проектирование и строительство железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама, которая является одним из важных участков коридора «Север-Юг», проходящего по территории Азербайджана.

Об этом сообщили в АЖД в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что проектирование линии выполнено на 55%, строительно-монтажные работы на первом и втором участках - на 96%. Также в 2024 году начаты работы по реконструкции линии Алят–Османлы–Астара, еще одного ключевого участка коридора. Проектирование линии завершено на 55%, строительно-монтажные работы на участке Алят–Османлы выполнены на 37%. Завершение строительства запланировано на 2028 год.

Обновление инфраструктуры позволит повысить эффективность и скорость грузоперевозок. Недавно АЖД завершила внедрение системы переменного тока на участке Уджар–Гаджигабул (122 км) линии Баку–Беюк Кесик, основной магистральной железной дороги, обеспечивающей транзитные перевозки по международным коридорам. Переход на переменный ток увеличит объемы перевозок за счет повышения тяговой мощности локомотивов, экономии энергии и ускорения движения поездов.

Было подчеркнуто, что это особенно важно для магистральных железных дорог и Среднего коридора, которые напрямую выиграют от модернизации. В рамках Казахстанской транспортной недели главы железнодорожных администраций Азербайджана, Казахстана и Грузии подписали Дорожную карту по устранению узких мест вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута. Приоритетными направлениями определены улучшение инфраструктуры, обновление схем движения, оптимизация эксплуатационных процедур, усиление координации между странами и готовность к увеличению объемов перевозок.

