ЦБ Азербайджана и Италии обсудили внедрение риск-ориентированного надзора

БАКУ/Trend/ - Центральные банки Азербайджана и Италии обсудили перспективы разработки и внедрения риск-ориентированной стратегии надзора.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), делегация банка совершила рабочий визит в Центральный банк Италии.

"Целью визита стало проведение обсуждений по темам разработки и применения риск-ориентированной стратегии надзора, оценки внутреннего капитала и внутренней ликвидности, а также управления и верификации модельных рисков. Помимо этого, состоялся обмен мнениями по вопросам регулирования и надзора за рыночным поведением.

В ходе встречи представители ЦБА представили информацию о "Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы" и ходе реализации проектов по риск-ориентированному надзору и внедрению надзорных технологий (Suptech) в рамках данной стратегии", - говорится в информации.

