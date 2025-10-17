Несырьевой сектор и Средний коридор станут драйверами роста ВВП Азербайджана - Fitch (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что реальный ВВП Азербайджана в 2026 году вырастет на 2,5%, главным образом, благодаря развитию несырьевых отраслей экономики и масштабным государственным инвестициям.

Об этом Trend сказал директор подразделения Sovereigns and Supranationals в Fitch Rating Арвинд Рамакришнан.

Он сказал, что Fitch прогнозирует реальный рост ВВП на уровне 2,5% в 2026 году, что близко к среднесрочному потенциалу роста Азербайджана, при этом рост будет обеспечен, в первую очередь, несырьевым сектором экономики и государственными инвестициями, учитывая продолжающееся снижение добычи нефти, хотя производство природного газа окажет поддерживающее влияние.

"Хорошие перспективы роста есть в секторе информационно-коммуникационных технологий и транспорте. Для последнего ключевыми факторами поддержки выступают масштабные государственные инвестиции и транзитные операции в рамках Среднего коридора.

Рост несырьевого сектора в последние годы также получил значительный импульс за счёт восстановления в Карабахе. Однако по мере того как капитальные расходы достигнут пика, их вклад в рост будет снижаться", - сказал А.Рамакришнан.

Он отметил, что Fitch ожидает, что консолидированный бюджет в 2026 году будет иметь профицит в размере 0,3% ВВП (в 2024 году: 3,6%), после чего в 2027 году сместится в небольшой дефицит.

"Азербайджан сохраняет инвестиционный рейтинг уровня "BBB-" со стабильным прогнозом, что обеспечивается устойчивым внешним балансом суверена и низким уровнем государственного долга. Кроме того, государственные финансы Азербайджана поддерживаются высокой гибкостью в финансировании и платёжеспособностью благодаря значительным активам Госнефтефонда (SOFAZ) и государственным депозитам", - подчеркнул А.Рамакришнан.

Отметим, что, согласно данным министерства финансов Азербайджана, в 2026 году в стране будет произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на сумму 134,1 миллиарда манатов.

Ожидается, что 101,7 миллиарда манатов из них придутся на долю ненефтегазового сектора.

Таким образом, в следующем году экономический рост в стране прогнозируется на уровне 3,2%, в том числе в ненефтегазовом секторе — 8,8%.

Согласно обновленным в прошлом месяце прогнозам правительства Азербайджана, в этом году в стране должно быть произведено ВВП на сумму 129,9 миллиарда манатов, в том числе 93,5 миллиарда манатов в ненефтегазовом секторе.

По данным Государственного комитета статистики, в январе–августе этого года в Азербайджане произведено ВВП на сумму 83 миллиарда 37,8 миллиона манатов, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.