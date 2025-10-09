Москва и Душанбе согласовали план увеличения товарооборота к 2030 году

ДУШАНБЕ /Trend/ - Россия остается одним из ведущих внешнеторговых партнеров Таджикистана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на брифинге заявил Президент Владимир Путин по итогам переговоров с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.

По словам российского лидера, товарооборот между странами в 2024 году превысил 1,5 миллиарда долларов, увеличившись более чем на 7 процентов по сравнению с предыдущим годом. В текущем году рост продолжается и уже достиг 17,3 процента.

"Россия входит в число ведущих инвесторов таджикистанской экономики. В республике функционируют свыше 300 предприятий с российским участием, а общий объем российских капиталовложений превышает 500 миллионов долларов", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что страны практически полностью перешли на использование национальных валют в финансовых расчетах. Доля сделок с применением рублей и сомони в коммерческих операциях по итогам 2024 года составила более 97 процентов. Выстраиваются устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества, а граждане обеих стран могут совершать трансграничные переводы через систему быстрых платежей. На территории Таджикистана принимаются российские платежные карты "Мир".

Кроме того, активно действует межправительственная комиссия, в рамках которой реализуются программы экономического сотрудничества до 2027 года. Сегодня был одобрен план совместных мероприятий, направленный на увеличение товарооборота между странами в 2,5 раза к 2030 году.