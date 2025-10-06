Назван объем импорта Ираном продукции из Грузии

БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) импорт Ираном продукции из Грузии сократился на 59% в стоимостном выражении и на 64% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистике, за 5 месяцев импорт Ираном продукции из Грузии составил 9,46 тыс. тонн на сумму около 29,7 млн ​​долларов США.

За аналогичный период прошлого года Иран импортировал из Грузии 26,3 тыс. тонн продукции на сумму 72,3 млн долларов США.

Основными товарами, импортируемыми Ираном из Грузии, были сельскохозяйственная продукция, древесина, различные виды оборудования и запасных частей и т. д.

Согласно статистике, за 5 месяцев товарооборот Ирана с Грузией составил около 205 тыс. тонн на сумму около 113 млн долларов США. Товарооборот снизился на 33% в стоимостном и 19% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует добавить, что, согласно отчету Таможенного управления Ирана, за 5 месяцев текущего года Иран импортировал 15,2 млн тонн ненефтяной продукции на сумму 23 млрд долларов США. За 5 месяцев импорт ненефтяной продукции в Иран сократился на 16,3% в стоимостном и 5,4% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.