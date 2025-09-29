Иран увеличил импорт продукции из Узбекистана

БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) импорт Ираном продукции из Узбекистана увеличился на 16,8% в стоимостном выражении и на 89,2% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистике, за 5 месяцев Иран импортировал из Узбекистана 25,3 тыс. тонн продукции на сумму около 37,4 млн долларов США.

В статистике отмечается, что за 5 месяцев предыдущего иранского года импорт Ираном продукции из Узбекистана составил 13,4 тыс. тонн на сумму около 32 млн долларов США.

За 5 месяцев Иран импортировал из Узбекистана хлопок, фасоль, шёлк, аммиачную селитру и т. д.

За этот период товарооборот Ирана с Узбекистаном составил 424 тыс. тонн на сумму около 274 млн долларов США. Товарооборот увеличился на 50,3% в стоимостном выражении и на 77,2% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует добавить, что, согласно отчёту Таможенного управления Ирана, за 5 месяцев текущего иранского года Иран импортировал 15,2 млн тонн ненефтяной продукции на сумму 23 млрд долларов США. За 5 месяцев импорт ненефтяной продукции в Иран сократился на 16,3% в стоимостном выражении и на 5,4% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.