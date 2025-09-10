В Азербайджане будет создано 8 новых метрологических лабораторий

БАКУ /Trend/ - В последующие периоды будут созданы еще 8 новых лабораторий и проведены работы по совершенствованию 7 действующих лабораторий.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком Эльнур Багиров, выступая на открытии 7 новых лабораторий, созданных Азербайджанским институтом метрологии.

Э.Багиров подчеркнул, что точность измерений и соответствие международным требованиям являются одними из основных условий обеспечения справедливой конкуренции во всех сферах экономики, укрепления промышленного и экспортного потенциала, а также защиты прав потребителей.

По его словам, указом главы государства от 12 февраля 2025 года Государственное агентство по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком было реорганизовано.

«Эта реформа направлена на развитие конкурентной среды в стране, предотвращение случаев монополизма и содействие формированию здоровой бизнес-среды на рынке, что является важным шагом для создания сильного институционального механизма устойчивого развития экономики. В целях реализации этих стратегических задач, в рамках широкого сотрудничества с Национальным институтом метрологии Совета Турецкой Республики по научно-техническим исследованиям (TUBITAK UME) был подписан договор о создании 12 лабораторий. Уже 15 ноября 2024 года были открыты 5 лабораторий. Сегодня же мы находимся здесь по случаю следующего этапа данного проекта - ввода в эксплуатацию еще 7 современных лабораторий», - сказал он.

Как отметил Э.Багиров, открывшиеся лаборатории охватывают следующие направления: фотометрия, измерения длины оптических волн, линейно-угловые измерения, измерения силы и применение стандартов, оценка прочности материалов, электромагнитные параметры, определение показателей влажности в воздухе и материалах.

"Эти лаборатории будут служить проведению точных измерений в здравоохранении, энергетике, промышленности, связи и других сферах, укрепят нашу национальную эталонную базу и обеспечат соответствие международным метрологическим стандартам», – добавил он.

