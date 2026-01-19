Иностранные продюсеры будут привлечены к производству фильмов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Будут расширены основные формы государственной поддержки кинематографии.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О кинематографии", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по культуре.

Согласно законопроекту, реализация стимулирующих мер по привлечению иностранных продюсеров к производству фильмов на территории Азербайджанской Республики будет добавлена в перечень основных форм государственной поддержки кинематографии.

Так, привлечение иностранных продюсеров к производству фильмов на территории Азербайджанской Республики будет определено как отдельное направление государственной политики. Это послужит интеграции страны в международный кинорынок.

