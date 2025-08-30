Объем грузов в международных авиаперевозках Ирана снизился в марте-июне

БАКУ /Trend/ - За три месяца текущего иранского года (21 марта–21 июня 2025 г.) объем грузов, перевозимых по международным направлениям через аэропорты Ирана, снизился на 1,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта–20 июня 2024 г.).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Иранской компании аэропортов (Iran Airports Company).

Согласно статистике, за три месяца объем груза, перевозимого по международным направлениям через иранские аэропорты, составил 18 тысяч тонн. При этом за аналогичный период прошлого года через аэропорты Ирана было перевезено 18,4 тысячи тонн грузов.

Месяц Текущий иранский год (21 марта 2025 - 20 марта 2026) (объем грузов в тоннах) Прошлый иранский год (20 марта 2024 - 20 марта 2025) (объем грузов в тоннах) Процентное изменение 1-й месяц (21 марта-20 апреля) 6 330 4 859 30% 2-й месяц (21 апреля-21 мая) 6 529 6 443 1% 3-й месяц (22 мая-21 июня) 5 223 7 122 -27% Итог 18 082 18 424 -1,9%

Согласно статистике, за три месяца наибольший объем грузов был перевезен через аэропорт Мешхед - 11,2 тысячи тонн, через аэропорт Шираз - 2,91 тысячи тонн и через аэропорт Исфахан - 1,58 тысячи тонн.

Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта, 14 из них - международные. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.