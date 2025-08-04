ЕБРР о стратегии "Центральная Азия-2040" и перспективах региональной интеграции (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - На своем ежегодном собрании в мае 2025 года Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новые стратегические рамки и структуру капитала Банка (SCF) на ближайшие пять лет, определив приоритетные направления его деятельности в Центральной Азии и за ее пределами.

Управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Хусейн Озхан в интервью агентству Trend отметил, что SCF сосредоточена на трех ключевых темах: ускорении перехода к "зеленой" экономике, совершенствовании экономического управления и развитии человеческого капитала с обеспечением равных возможностей для всех.

"Это главные руководящие принципы работы ЕБРР в Центральной Азии", - подчеркнул Озхан. - "Кроме того, у нас есть индивидуальные стратегии для каждой страны региона, которые разрабатываются и реализуются в тесном сотрудничестве с национальными властями. Хотя цели в каждой стране могут различаться, все стратегии преследуют общие задачи - повышение конкурентоспособности частного сектора, создание рабочих мест, развитие навыков, инклюзивность и цифровая трансформация".

Он также отметил приверженность банка поддержке "зеленого" пути Центральной Азии к углеродной нейтральности и адаптации к изменению климата, с особым акцентом на повышение эффективности использования водных ресурсов и развитие чистой энергетики. Усиление экономического управления и улучшение делового климата остаются приоритетами, наряду с развитием региональной связанности и строительством устойчивой инфраструктуры.

Озхан обратил внимание на укрепление сотрудничества между странами Центральной Азии. "В августе 2024 года страны подписали стратегию "Центральная Азия-2040" - новую концепцию регионального взаимодействия, направленную на согласование приоритетов в развитии, торговле и инвестициях", - сообщил он. - "Мы приветствуем соглашение о демаркации границы между Таджикистаном и Кыргызской Республикой, которое положило конец многолетней геополитической напряженности. Такая политическая стабильность и предсказуемость инвестиционного климата привлечут в регион необходимые инвестиции, в том числе и от ЕБРР".

В качестве яркого примера успешного регионального сотрудничества Озхан выделил проект Камбар-Атинской гидроэлектростанции. Этот проект реализуется в формате трехстороннего совместного предприятия Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана при поддержке Всемирного банка, Азиатского банка развития (АБР), ЕБРР, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и других международных финансовых организаций.

"По завершении строительства Камбар-Ата станет одной из крупнейших гидроэлектростанций в Центральной Азии", - отметил Озхан. - "Кроме энергетических преимуществ, плотина улучшит сезонное управление водными ресурсами и ирригационные возможности, что еще больше укрепит сотрудничество во всем регионе".