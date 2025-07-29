ЦБА обсудил с руководителями банков итоги полугодия и стратегические приоритеты сектора (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялась встреча с руководящими лицами банков, входящих в расширенный состав президиума Ассоциации банков Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице председателя ЦБА Талеха Кязимова в соцсети Х.

Было отмечено, что в ходе встречи были широко обсуждены показатели деятельности и тенденции развития банковского сектора в первом полугодии текущего года.

Также состоялся обмен мнениями с руководителями банков по стратегическим приоритетам на предстоящий период и другим важным вопросам повестки дня сектора.

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