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«Qarabağ Taxıl» сокращает уставный капитал

Экономика Материалы 23 июля 2025 04:56 (UTC +04:00)
«Qarabağ Taxıl» сокращает уставный капитал

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ/ Trend/ - Компания ООО «Qarabağ Taxıl» уведомила о снижении своего уставного капитала.

Как сообщает Trend, размер уставного капитала уменьшится на 6 371 963 маната и составит 8 972 387 манатов.

В связи с этим должники и кредиторы общества информируются о своих правах. В частности, в соответствии с законом кредиторы имеют право требовать прекращения и досрочного исполнения обязательств юридического лица, уставный капитал которого уменьшен, а также возмещения убытков.

ООО «Qarabağ Taxıl» было зарегистрировано в 2012 году. Законным представителем компании является Вугар Самир оглу Балогланов.

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