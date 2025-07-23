«Qarabağ Taxıl» сокращает уставный капитал

БАКУ/ Trend/ - Компания ООО «Qarabağ Taxıl» уведомила о снижении своего уставного капитала.

Как сообщает Trend, размер уставного капитала уменьшится на 6 371 963 маната и составит 8 972 387 манатов.

В связи с этим должники и кредиторы общества информируются о своих правах. В частности, в соответствии с законом кредиторы имеют право требовать прекращения и досрочного исполнения обязательств юридического лица, уставный капитал которого уменьшен, а также возмещения убытков.

ООО «Qarabağ Taxıl» было зарегистрировано в 2012 году. Законным представителем компании является Вугар Самир оглу Балогланов.