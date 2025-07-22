Азербайджан и Северная Македония оценили возможности диверсификации экономического сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Северную Македонию состоялся ряд встреч, на которых обсуждались приоритетные направления развития двусторонних отношений и экономического сотрудничества.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

"Делегацию Азербайджана приняла Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновская-Давкова. Президент подчеркнула дружественный характер отношений между двумя странами и выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства.

Микаил Джаббаров, в свою очередь, заявил, что сотрудничество c Северной Македонией стремительно развивается, расширяются торгово-экономические связи. Было отмечено, что есть большой потенциал для укрепления партнерства. В этой связи особое значение приобретает реализация совместных проектов и инициатив. На встрече была предоставлена информация об экономике нашей страны, отмечены приоритетные направления отношений и перспективы развития экономического сотрудничества.

В ходе встречи министра экономики Микаила Джаббарова с председателем Ассамблеи Республики Северная Македония Афримом Гаши была отмечена важность взаимовыгодного сотрудничества, а также укрепления взаимодействия в торговле, инвестициях и других областях. Также отмечено наличие большого потенциала для совместной деятельности двух стран в экономической сфере. Были обсуждены перспективы энергетического, торгового, инвестиционного партнерства, вопросы расширения договорно-правовой базы.

На встрече с первым заместителем премьер-министра, министром окружающей среды и территориального планирования Северной Македонии Изетом Мехити была представлена информация об эффективной инвестиционной среде и экономическом потенциале Азербайджана, отмечено выгодное географическое положение нашей страны, которая находится на пересечении важных транспортных узлов и превратилась в транзитный «хаб». Стороны обсудили перспективы двусторонних отношений, совместные инициативы и потенциальные проекты, а также поддержку партнерства в области традиционной и возобновляемой энергетики.

В рамках встречи с министром экономики и труда Северной Македонии Бесаром Дурмиши была отмечена важность активизации совместной деятельности в сферах торговли, инвестиций, энергетики, туризма и транспорта. Была выражена заинтересованность к партнерству в экономической сфере, включая реализацию приоритетных проектов в различных отраслях, а также рассмотрены возможности продвижения связей между деловыми кругами двух стран.

В ходе встречи с министром по европейским делам Северной Македонии Орханом Муртезани была представлена информация о долгосрочных стратегических инициативах Азербайджана, региональных и глобальных проектах, а также реализованных инвестиционных инициативах. Отмечены перспективы развития совместной деятельности двух стран в сферах энергетики, инвестиций, торговли, туризма и сельского хозяйства, обсуждены взаимные преимущества от диверсификации направлений сотрудничества", - отмечается в информации ведомства.

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