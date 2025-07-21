Азербайджан и Северная Македония обсудили перспективы инвестиционного партнерства

БАКУ /Trend/ - Обсуждены перспективы энергетического, торгового и инвестиционного партнерства между Азербайджаном и Северной Македонией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.

"В рамках рабочего визита на встрече с председателем Ассамблеи Республики Северная Македония Афримом Гаши был отмечен большой потенциал сотрудничества между двумя странами в экономической сфере. Были обсуждены перспективы энергетического, торгового и инвестиционного партнерства", - отмечается в публикации министра.

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