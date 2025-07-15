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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 15 июля

Экономика Материалы 15 июля 2025 10:03 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 15 июля

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 15 июля.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9849 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0423 маната, 100 российских рублей –2,1780 маната.

Валюта

Код

Курс

1 доллар США

USD

1.7000

1 евро

EUR

1.9849

1 австралийский доллар

AUD

1.1125

1 белорусский рубль

BYN

0.5732

1 болгарский леви

BGN

1.0155

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1229

1 чешская крона

CZK

0.0805

1 китайский юань

CNY

0.2369

1 датская крона

DKK

0.2660

1 грузинский лари

GEL

0.6273

1 гонконгский доллар

HKD

0.2166

1 индийская рупия

INR

0.0198

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.2834

10000 иранских риалов

IRR

0.0283

1 шведская крона

SEK

0.1769

1 швейцарский франк

CHF

2.1331

1 израильский шекель

ILS

0.5067

1 канадский доллар

CAD

1.2409

1 кувейтский динар

KWD

5.5638

100 казахских тенге

KZT

0.3242

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0195

100 венгерских форинтов

HUF

0.4964

1 молдавский лей

MDL

0.1008

1 норвежская крона

NOK

0.1677

100 узбекских сомов

UZS

0.0134

100 пакистанских рупий

PKR

0.5969

1 польский злотый

PLN

0.4666

1 румынский лей

RON

0.3909

100 российских рублей

RUB

2.1780

1 сербский динар

RSD

0.0169

1 сингапурский доллар

SGD

1.3257

1 саудовский риал

SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2.3275

1 турецкая лира

TRY

0.0423

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0407

100 японских йен

JPY

1.1513

1 новозеландский доллар

NZD

1.0160
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