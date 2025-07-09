Иран и Центральная Азия: трансформация транспортных коридоров и новые возможности

БАКУ /Trend/ - Конфликт между Ираном и Израилем серьезно повлиял на стабильность логистических маршрутов в Евразии. После ударов по объектам инфраструктуры на территории Ирана и последующего закрытия воздушного пространства, страны Центральной Азии оказались перед необходимостью срочно адаптироваться к новой реальности. На фоне временной приостановки работы иранских аэропортов и осложнений в наземных перевозках ключевые торгово-транспортные потоки были вынужденно перенаправлены.

До конфликта: Иран - южный логистический хаб региона

На протяжении последних лет Иран выступал для Центральной Азии важнейшими "воротами" на Юг. Порты Бендер-Аббас и Чабахар, а также развитая сеть железных дорог обеспечивали выход к Персидскому заливу, Индии и Ближнему Востоку. Ситуация изменилась стремительно. Туркменистан и Узбекистан - одни из главных пользователей маршрутов через Иран - столкнулись с необходимостью срочной перестройки логистики.

"Ни для кого не секрет, что конфликт на Ближнем Востоке отрицательно влияет на своевременность и непрерывность цепочки доставки грузов не только для стран региона, но и для всей мировой логистики", - сказал первый заместитель министра транспорта Узбекистана Маманбий Омаров в беседе с Trend.

Средний коридор выходит на первый план

На фоне нестабильности на маршруте "Север-Юг" внимание стран региона сосредоточилось на Транскаспийском маршруте - Среднем коридоре. Он охватывает Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузию и далее - Турцию и Европу. Правительства стран региона постоянно активизируют переговоры о расширении пропускной способности и ускорении процедур на этом направлении.

"Для предотвращения разрыва непрерывной цепочки доставки грузов и увеличения транспортных расходов, со странами-партнерами организована работа по перенаправлению грузопотока через альтернативные транспортные коридоры", - заявил представитель минтранса Узбекистана.

В краткосрочной перспективе именно Средний коридор может стать основной альтернативой маршрутам через Иран. По оценкам аналитиков, за последние три года объём грузоперевозок по Среднему коридору увеличился более чем в пять раз - с 840 тысяч тонн в 2021 году до 4,5 миллиона тонн в 2024-м. Только за последний год рост составил 62%. Страны-участницы ставят амбициозную цель - довести этот показатель до 10 миллионов тонн к 2030 году.

За счет оптимального сочетания ж/д и морского пути через Каспий по этому маршруту можно отправить груз в Европу быстрее, чем по коридору Север-Юг. Если раньше путь занимал от 38 до 53 дней, то сегодня груз можно доставить за 19-23 дня. При этом продолжается работа по дальнейшему сокращению сроков до 15 дней.

Оперативная реакция Узбекистана

23 июня 2025 года в Ташкенте состоялось экстренное совещание под председательством Президента Шавката Мирзиёева. На повестке - риски для внешней торговли и логистики.

"Перед руководителями министерства транспорта, министерства инвестиций, промышленности и торговли, Торгово-промышленной палаты и других причастных ведомств поставлена задача тесного взаимодействия с субъектами предпринимательства, содействия в экспортно-импортных операциях, а также в поиске новых рынков сбыта", - сообщил замминистра.

По его словам, для координации усилий в министерстве транспорта создан межведомственный оперативный штаб: "Он работает круглосуточно. Мы открыли "телефон доверия", телеграм-бот - предприниматели могут оперативно сообщать о возникающих проблемах".

Результаты не заставили себя ждать. "Мы уже оказали помощь около 100 субъектам предпринимательства, в том числе в организации перевозок продуктов питания и медикаментов через альтернативные маршруты", - сказал он.

Несмотря на обострение ситуации в регионе, Узбекистан продолжил развивать диалог с Ираном. Так, 2 июня в Тегеране в рамках заседания министров транспорта ОЭС был подписан важный меморандум.

"С иранскими коллегами мы договорились о совместном изучении возможности создания узбекской портовой инфраструктуры в порту Шахид Раджаи. Изучение в данном направлении начато", - сообщил представитель минтранса. Подобное решение обеспечит прямой выход Узбекистана к морю, даже при высокой турбулентности в международной обстановке.

Текущий кризис стал стимулом для пересмотра логистических подходов. Страны Центральной Азии всё активнее обсуждают объединение усилий в рамках различных транспортных инициатив.

Препятствия на пути - от географии до санкций

Тем не менее логистическая трансформация региона сталкивается с рядом вызовов. К ним относят нестабильность в Афганистане, технические несостыковки железнодорожных систем, а также санкционное давление на Иран.

Конфликт на Ближнем Востоке стал жестким напоминанием для Центральной Азии: ставка на один маршрут может обернуться системным риском. Сегодня страны региона формируют новую карту логистических приоритетов.

"Несомненно, конфликт на Ближнем Востоке отрицательно отразится на всей мировой логистике, однако необходимо развивать альтернативные транспортные маршруты. Республика Узбекистан принимает все возможные меры для стабилизации товарооборота со всеми странами-партнерами, в том числе и с Ираном", - подытожил первый заместитель министра транспорта.

Узбекистан, Казахстан и другие государства демонстрируют готовность действовать быстро и прагматично. Конфликт на Ближнем Востоке - это вызов, но одновременно и возможность переосмыслить подходы к логистике и выйти на новый уровень транспортной независимости.