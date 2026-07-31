Агдамский промпарк является вторым в стране по числу резидентов — Талех Гулиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Агдамский промышленный парк инвестировано около 180 миллионов манатов, созданы 1 230 постоянных рабочих мест.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, об этом сказал заведующий отделом международного сотрудничества и связей с общественностью Агентства по развитию экономических зон Талех Гулиев в ходе медиатура в Агдамский промпарк.

Он отметил, что Агдамский промпарк является вторым промышленным парком страны по числу резидентов: «На сегодня статус резидента в парке предоставлен 30, а нерезидента — 4 предпринимателям. Предпринимателями в парк инвестировано около 180 миллионов манатов, в результате созданы 1 230 постоянных рабочих мест. Предпочтение отдается обеспечению занятости жителей Агдамского и близлежащих районов. В настоящее время в парке действуют 12 предприятий, продолжается строительство еще 12 предприятий, а 10 предприятий находятся на стадии проектирования. За первые шесть месяцев 2026 года резиденты парка реализовали продукции на 976 миллионов манатов. Из них 42 миллиона манатов пришлось на долю экспорта».

В рамках медиатура журналисты также ознакомились с предприятиями, действующими в промышленном парке.

На обувной фабрике BAFCO, являющейся одним из резидентов парка, осуществляется производство полиуретановых сапог и обуви. В настоящее время на предприятии работают около 80 человек, подавляющее большинство из которых — бывшие вынужденные переселенцы из Агдамского района. На фабрике производится около 20 наименований полиуретановой обуви различного назначения, цветов и моделей. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт. В настоящее время продукция фабрики экспортируется в Объединенные Арабские Эмираты, Россию и Казахстан. В ближайшем будущем планируется расширение экспорта.

На другом предприятии, действующем в промпарке, производятся опоры линий электропередачи высокого напряжения. Продукция используется в проектах, реализуемых в различных регионах страны. Здесь работают 17 человек, большинство из которых также являются бывшими вынужденными переселенцами из Агдама. Предприятие оснащено современным оборудованием китайского производства.

Представители СМИ также посетили завод по производству электрораспределительных устройств. Было отмечено, что здесь на основе современных технологий производится продукция, пользующаяся высоким спросом на глобальном рынке.

Журналисты посетили и завод по производству обоев ООО «Mister Decor». Предприятие является не только одним из первых промышленных объектов, созданных на освобожденных территориях, но и первым специализированным заводом по производству обоев на Южном Кавказе. Ежегодная производственная мощность завода составляет 2,1 миллиона рулонов. Производимая здесь продукция реализуется как на внутреннем рынке, так и экспортируется за рубеж. В настоящее время на предприятии работают около 50 человек.

Отметим, что производственный потенциал Агдамского промпарка продолжает расширяться из года в год.