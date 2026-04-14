Кто он - новый исполнительный директор TƏBİB? – Досье

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, решением Наблюдательного совета TƏBİB новым исполнительным директором структуры назначен Анар Махаррам оглу Байрамов.

Trend представляет досье нового исполнительного директора TƏBİB.

Анар Байрамов родился в 1975 году. Окончил Азербайджанский медицинский университет и Азербайджанский государственный экономический университет. С 2003 года является доктором философии по медицине. С 1998 года работал врачом в клинике «MediClub», с 2002 года — главным медицинским экспертом, заместителем генерального директора, генеральным директором и председателем правления страховой компании «A-Group».

С 2021 года занимал должности советника министра труда и социальной защиты населения, а также председателя правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при данном министерстве. До назначения на нынешнюю должность занимал пост заместителя министра труда и социальной защиты населения.

В то же время в 2006–2014 годах занимал пост председателя комитета по медицинскому страхованию Ассоциации страховщиков Азербайджана, а в 2012–2017 годах — президента Каспийско-европейского финансового клуба (CEIBC). С 2023 года является председателем Азербайджанского дефлимпийского комитета, а с 2025 года — членом Генеральной ассамблеи Национального Олимпийского комитета Азербайджанской Республики.