Из Ирана в Азербайджан эвакуировано 3505 человек (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Продолжается эвакуация граждан как Азербайджана, так и других стран из Ирана.

По информации Trend, в период с 08:00 28 февраля по 10:00 13 апреля из Ирана были эвакуированы граждане различных стран, всего 3505 человек.

За это время через Азербайджан эвакуированы 736 граждан Китая, 613 – Азербайджана, 374 – России, 294 – Индии, 198 – Бангладеш, 194 – Таджикистана, 152 – Пакистана, 136 – Ирана, 116 – Индонезии, 84 – Омана, 57 – Алжира, 46 – Италии, 30 – Германии, 27 – Канады, 26 – Испании, 25 – Франции, 21 – Грузии, 18 – Саудовской Аравии, 18 – Японии, 17 – Узбекистана, 17 – США, 16 – Бахрейна, 14 – Польши, 14 – Швейцарии, 13 – Казахстана, 13 – Нигерии, 13 – Беларуси, 12 – Венгрии, 11 – Мексики, 10 – Великобритании, 10 – Болгарии, 10 – Демократической Республики Конго, 9 – Бразилии, 8 – Судана, 8 – Венесуэлы.

Кроме того, эвакуированы по 6 граждан ОАЭ, Финляндии, Словакии, Бельгии, Кыргызстана, Румынии, Чехии и Австралии; по 5 граждан Сербии, Швеции, Афганистана, Турции, Австрии, Греции, Вьетнама; по 4 гражданина Иордании, Филиппин, Украины, Шри-Ланки, Кувейта и Нидерландов.

Также в Азербайджан проследовали по 3 гражданина Катара, Хорватии, Дании, Норвегии; по 2 гражданина Непала, Ливана, Йемена, Мьянмы, Кипра, Египта, Словении, Уругвая; и по 1 гражданину Туниса, Южной Африки, Мальдивских островов, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Белиза и Доминиканы.