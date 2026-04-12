В Азербайджане налоговые поступления в местные бюджеты значительно выросли

БАКУ/Trend/ - Согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана об исполнении муниципальных бюджетов за 2025 год, бюджетные доходы муниципалитетов по стране выросли почти на 3,3 миллиона манатов (5,2%) по сравнению с предыдущим годом, превысив 65,6 миллиона манат.

Как сообщили Trend в Министерстве юстиции Азербайджана, поступления от налогов в местные бюджеты по итогам 2025 года увеличились на 7,2 миллиона манат (26,5%) по сравнению с предыдущим годом.

Было отмечено, что доходы муниципалитетов Баку, на долю которых приходится 35,3% всех местных бюджетных поступлений, выросли на 16,4% по сравнению с предыдущим годом, превысив 23 миллиона манат.

Напомним, что в прошлом году из государственного бюджета Азербайджана муниципалитетам было выделено около 7,5 миллиона манат в виде дотаций и субвенций.

Было отмечено, что тенденция роста доходов местных бюджетов, свидетельствующая об улучшении финансового положения муниципалитетов, продолжилась и в 2025 году.

На сохранение этой положительной динамики повлияли меры, принятые Министерством юстиции в рамках содействия организации деятельности муниципалитетов. В частности, совместно с национальными ассоциациями муниципалитетов была проведена работа по устранению проблем в сфере исчисления и уплаты местных налогов и платежей, которые являются основными источниками формирования местного бюджета.