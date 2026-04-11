Общество Материалы 11 апреля 2026 18:55 (UTC +04:00)
В связи с ветреной погодой объявлены желтое и оранжевое предупреждения
Фото: Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой 12–13 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов.

Как передает Trend со ссылкой на службу, в Нахчыванской Автономной Республике, Хызы, Сиязане, Губе, Хачмазе, Шабране, Гяндже, Шамкире, Газахе, Товузе, Агстафе, Гядабее, Агдаме, Кяльбаджаре, Лачине, Физули, Зангилане, Евлахе, Барде, Тертере, Билясуваре, Нефтчале, Лянкяране, Астаре, Джалилабаде, Масаллы, Лерике, Ярдымлы, Гаджигабуле и Гобустане согласно желтому предупреждению ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гёранбое, Нафталане, Дашкесане, Мингячевире и Гусаре согласно оранжевому предупреждению прогнозируется северо-западный ветер с усилением до 20,8–28,4 м/с.

