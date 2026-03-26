...
Гумпомощь из России доставлена на станцию "Гарадаг" для отправки в Иран

26 марта 2026 10:37 (UTC +04:00)
Фарида Мамедова
БАКУ /Trend/ - Грузовой поезд Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с гуманитарной помощью для Ирана прибыл на станцию «Гарадаг» ОАО «Азербайджанские железные дороги».

Как сообщает в четверг Trend, общий вес груза, в основном состоящего из лекарственных средств, превышает 300 тонн. Планируется, что дальнейшая доставка до пункта назначения на территории Ирана будет осуществлена автотранспортом.

Напомним, что 12 марта МЧС России направило через Азербайджан в Иран гуманитарный груз весом более 13 тонн, состоящий из медикаментов и медицинских принадлежностей.

11 марта Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил признательность за оперативную помощь в эвакуации из Исламской Республики Иран российских граждан, а также созданные условия для доставки гуманитарной помощи, отправленной его страной Ирану, через азербайджанскую территорию.

На фоне сохраняющейся напряженности в регионе непрерывная доставка гуманитарных грузов еще раз подчеркивает важность международного сотрудничества и возможностей транзита.

