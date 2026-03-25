Азербайджан - единственная страна Южного Кавказа в рейтинге лучших университетов мира QS 2026

БАКУ /Trend/ - В рейтинге «QS по предметным областям: лучшие университеты мира» за 2026 год впервые представлены 7 университетов Азербайджана по 22 направлениям.

Об этом Trend сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Таким образом, в текущем году число наших университетов, включенных в рейтинг, увеличилось примерно в 2 раза, а число представленных предметных областей — в 4 раза.

Бакинский государственный университет впервые вошел в топ-100 данного рейтинга.

В нынешнем выпуске рейтинга результаты Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного экономического университета и Азербайджанского университета языков еще больше улучшились. Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности вновь вошел в рейтинг в этом году. Бакинский инженерный университет, Азербайджанский университет архитектуры и строительства и Азербайджанский технический университет попали в этот рейтинг впервые.

Следует отметить, что Азербайджан является единственной страной Южного Кавказа, представленной в данном рейтинге.

В этом году динамика изменения позиций азербайджанских университетов в процентном выражении выше, чем у университетов Турции, Казахстана и Узбекистана.

Рейтинг оценивает до 1900 высших учебных заведений и более 21 000 образовательных программ более чем в 100 странах мира. Он охватывает 5 широких направлений и 55 дисциплин. При оценке учитываются 5 индикаторов: академическая репутация, репутация среди работодателей, число цитирований по статьям, индекс H и индекс международного научного сотрудничества.