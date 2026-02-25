НАНА выступила с заявлением по поводу Рамиза Мехтиева

БАКУ/Trend/ - Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) несколько раз выступала с официальными заявлениями для общественности в связи с вопросом об исключении Мехтиева Рамиза Энвер оглы из действительных членов Академии, в отношении которого Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики продолжается предварительное следствие и которому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации отдела по связям с общественностью НАНА.

Отмечается, что руководство Академии вновь решительно осуждает антигосударственные деяния, совершенные Мехтиевым Рамизом Энвер оглы, и заявляет, что они являются непростительными.

Также отмечается, что вопрос об исключении Рамиза Мехдиева из состава действительных членов Академии будет решен с учетом требований действующего законодательства. В случае, если его вина по предъявленным обвинениям будет подтверждена судебным приговором, вопрос будет вынесен на обсуждение Общего собрания членов НАНА, и будет принято соответствующее решение.

"НАНА вновь подчеркивает, что в своей деятельности она руководствуется верховенством закона, принципами правопорядка и прозрачностью юридических процедур", - подчеркивается в сообщении.