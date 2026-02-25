Moody’s назвало прогнозы по росту ВВП Азербайджана в 2026–2027 годах

БАКУ/Trend/ - Реальный ВВП Азербайджана, по прогнозу Moody’s, в 2026–2027 годах может составить 2,5–3%, по сравнению с 1,5% в 2025 году и 4,1% в 2024 году, сообщает Trend.

«Рост вновь будет обеспечен стабильной динамикой нефтьнезависимого сектора, где банки проводят большую часть своей деятельности, поддерживая кредитование, качество активов и прибыльность. Экономический рост также будет стимулироваться расширением мощностей и активностью в транспортно-логистическом секторе, включая ключевые маршруты, такие как Транскаспийский международный транспортный маршрут; восстановительными работами в регионах Карабах и Восточный Зангезур; а также инициативами правительства в области возобновляемых источников энергии, которые привлекли иностранные инвестиции впроекты ветровой и солнечной энергии», — говорится в отчете Moody’s.

Отметим, что согласно данным Государственного комитета по статистике, в январе 2026 года в Азербайджане было произведено валового внутреннего продукта на сумму 9 миллиардов 78,7 миллиона манатов, что на 1,7% больше по сравнению с январём предыдущего года.

Добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики увеличилась на 0,6%, в ненефтегазовом секторе - на 2,3%.

В структуре производства ВВП 33,9% пришлось на промышленность, 11,7% - на торговлю и ремонт транспортных средств, 7,8% - на транспорт и складское хозяйство, 3,6% - на строительство, 3,3% - на сельское, лесное хозяйство и рыболовство, 2,4% - на размещение туристов и общественное питание, 2,2% - на сферу информации и связи, 23,4% - на другие отрасли. Чистые налоги на продукты и импорт составили 11,7% ВВП.

ВВП на душу населения составил 884,5 маната.