В Азербайджане выросло производство солнечной и ветровой энергии

БАКУ/Trend/ - В январе 2026 года на ветровых электростанциях (ВЭС) Азербайджана было произведено 56,1 миллиона кВт·ч электроэнергии.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 53,5 миллиона кВт·ч, или в 21,6 раза больше, чем в аналогичном периоде 2025 года.

В то же время в отчетном месяце на солнечных электростанциях было произведено 18,5 миллиона кВт·ч электроэнергии, что на 2,5 миллиона кВт·ч, или на 15,6%, больше по сравнению с январем 2025 года.

Отметим, что в секторе производства, распределения и поставки электроэнергии, газа и пара в январе 2026 года произведено продукции и оказаны услуги на сумму 350,8 миллиона манатов. В секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов объем произведенной продукции составил 45,4 миллиона манатов.