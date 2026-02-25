В Женеве обсуждено текущее состояние процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов 23–25 февраля находился с визитом в городе Женева с целью участия в сегменте высокого уровня 61-й сессии Совета ООН по правам человека.

Как сообщили Trend в Министерстве иностранных дел, в рамках визита заместитель министра выступил на сегменте высокого уровня 61-й сессии Совета ООН по правам человека, а также провел ряд двусторонних встреч на высоком уровне.

Отмечается, что в ходе выступления заместитель министра рассказал о текущем состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период, вопросах, вытекающих из Вашингтонских договоренностей между двумя странами, а также о вкладе Зангезурского коридора в региональное развитие.

Одновременно была представлена информация о мерах, реализуемых Азербайджаном по устранению гуманитарных последствий бывшего конфликта, в том числе о работе по выяснению судеб пропавших без вести, борьбе с минной угрозой и программе "Великое возвращение", предусматривающей безопасное и достойное возвращение бывших вынужденных переселенцев.

Было отмечено, что широкомасштабное минное загрязнение остается серьезным препятствием для полноценной реализации прав человека, и в этой сфере важно усиление международного сотрудничества.

В ходе выступления заместитель министра подчеркнул, что судебные процессы в отношении лиц, обвиняемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности, проводились в соответствии с международным правом и национальным законодательством, а вынесенные решения свидетельствуют о восстановлении справедливости.

Э.Мамедов напомнил, что в опубликованном 13 марта 2025 года мнении Рабочей группы Совета ООН по правам человека по произвольным задержаниям по делу Рубена Варданяна были отклонены утверждения армянской стороны, и вновь подтверждено соответствие проведенных Азербайджаном правовых процедур международным стандартам.

Кроме того, была подчеркнута возрастающая роль Азербайджана как международной платформы для диалога. Отмечено, что проведенное в стране мероприятие COP29 внесло важный вклад в ускорение климатических действий, а в текущем году в Баку планируется проведение 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, 13-й сессии Всемирного форума городов ООН и 7-го Всемирного форума по межкультурному диалогу.