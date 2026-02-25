Вырос объем продаж на Товарной бирже Ирана

БАКУ /Trend/ - В период с 14 по 19 февраля объем продаж на Иранской товарной бирже по сравнению с периодом с 7 по 12 февраля увеличился на 6,2% в стоимостном выражении и на 12,4% в весовом выражении.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Иранскую товарную биржу.

Согласно информации, с 14 по 19 февраля на бирже было реализовано около 3,55 миллиона тонн продукции на сумму примерно 823 триллиона риалов (около 638 млн долларов). Неделей ранее (7–12 февраля) было продано 3,15 миллиона тонн продукции на сумму 775 триллионов риалов (примерно 606 млн долларов).

За прошедшую неделю в цементном разделе Иранской товарной биржи было продано около 1,29 миллиона тонн цемента на сумму примерно 30 триллионов риалов (около 23,3 млн долларов).

В промышленном разделе биржи было реализовано 658 тыс. тонн продукции на сумму 200 триллионов риалов (примерно 155 млн долларов). В этом разделе продавались сталь, железная руда, губчатое железо, медь, цинк и другие товары.

В экспортном разделе Киш биржи было продано 572 тыс. тонн продукции на сумму около 182 триллиона риалов (примерно 141 млн долларов).

В разделе открытых торгов было реализовано 784 тыс. тонн продукции на сумму 188 триллионов риалов (около 146 миллионов долларов).

В разделе быстрых торгов было продано 17 тыс. тонн алюминия на сумму 30,2 триллиона риалов (примерно 23,4 миллиона долларов).

В разделе нефтехимической продукции и нефтепродуктов было реализовано 201 тыс. тонн продукции на сумму 164 триллиона риалов (около 127 миллиона долларов). В этом разделе продавались полимеры, химическая продукция, сера, битум, нефтепродукты и технические масла.

В автомобильном разделе биржи было приобретено 150 автомобилей на сумму 12,3 триллиона риалов (примерно 9,54 миллиона долларов).

В субмаркет-разделе биржи было продано 23,3 тыс. тонн продукции на сумму 15,8 триллиона риалов (около 12,3 миллиона долларов).