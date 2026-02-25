Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в ифтаре в Губе (ФOTO)

Политика Материалы 25 февраля 2026 10:45 (UTC +04:00)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в ифтаре в Губе (ФOTO)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
БАКУ/ Trend/ - 24 февраля вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в ифтаре в Губе вместе с семьями шехидов и общественностью района.

Как сообщает Trend, сначала Лейла Алиева приняла участие в приготовлении блюд для ифтара вместе с волонтерами проекта «Наша кухня». На церемонии, где обсуждались духовные ценности священного месяца Рамазан, был проведен ифтар вместе с жителями и прочитаны молитвы.

Жители выразили искреннюю благодарность за организованный ифтар и проявленное внимание.

