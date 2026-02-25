Moody’s: Качество активов банков Азербайджана останется высоким в ближайшие 12–18 месяцев

БАКУ/Trend/- Качество активов азербайджанских банков сохранится на высоком уровне в ближайшие 12–18 месяцев, сообщает Trend со ссылкой на Moody’s.

Агентство отмечает, что показатели кредитного портфеля будут поддержаны благоприятной экономической ситуацией, а способность заемщиков обслуживать долги укрепится благодаря стабильной динамике нефтьнезависимого сектора и росту общих доходов в Азербайджане.

«Проблемные кредиты в банковском секторе составляли 2,5% от общего объема кредитов на декабрь 2025 года (2,4% в 2024 году и 2,6% в 2023 году), при этом покрытие проблемных кредитов резервами оставалось высоким — более 220%. Показатели кредитного портфеля будут поддержаны строгими нормативами в сфере потребительского кредитования, а стабильная национальная валюта (манат) положительно скажется на обслуживании кредитов в иностранной валюте (14,2% от общего объема кредитов на декабрь 2025 года)», — говорится в отчете.

Отметим, что Moody’s присвоил рейтинги пяти из 22 коммерческих банков, действующих в Азербайджане, которые вместе на 31 декабря 2025 года обеспечивали около 56% совокупных активов банковской системы.