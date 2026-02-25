Всемирный банк о показателях Азербайджана в индексе «Женщины, бизнес и право 2026»

БАКУ/Trend/ - Азербайджан набрал 72,18 по индексу правовой базы в отчете Всемирного банка «Женщины, бизнес и право 2026» (Women, Business and the Law 2026), в то время как индекс поддерживающих мер составил 47,58, а индекс восприятия соблюдения законов — 59,12, сообщает в среду Trend.

По данным Всемирного банка, проведенные исследования уже привели к конкретным реформам в Азербайджане.

«Данные отчета «Женщины, бизнес и право 2026» стимулировали масштабные изменения в законодательстве по всему миру. В Азербайджане, например, выводы отчета привели к изменениям в Трудовом кодексе, которые устранили 674 ограничения в сфере занятости, касающиеся женщин», - говорится в отчете.

Отметим, что в отчете Women, Business and the Law 2026 впервые оценивается не только степень равенства законов в экономиках мира, но и эффективность их реализации. Результаты показывают значительный глобальный разрыв между формальной юридической равностью и реальными результатами.

В среднем экономики получают 67 из 100 по индексу, измеряющему законы, поддерживающие экономическое равенство женщин. Однако средний показатель снижается до 53 при оценке соблюдения этих законов и до 47 при анализе достаточности систем, необходимых для реализации прав.

«Даже там, где существуют законы, обеспечивающие гендерное равенство, женщины часто не имеют институциональной поддержки для реализации своих прав. Суды, регулирующие органы и административные системы могут быть слишком слабыми, недостаточно финансируемыми или фрагментированными, чтобы защитные механизмы имели реальное значение. Последствия этого выходят далеко за пределы справедливости. В условиях замедленного глобального роста и усиливающихся демографических нагрузок оставление женщин в стороне от экономической жизни не только несправедливо, но и нерационально. Многочисленные исследования показывают: когда женщины работают, управляют и внедряют инновации, экономики становятся продуктивнее, компании работают эффективнее, а общества — устойчивее», — говорится в отчете.

Всемирный банк подчеркивает, что гендерная инклюзия укрепляет рынки труда, повышает производительность и стимулирует экономическую динамику. Расширение экономического участия женщин — это не только социальная цель, но и экономическая необходимость:

«В некоторых регионах мира, например в Южной Азии, это может быть единственной лучшей стратегией для повышения экономического потенциала».