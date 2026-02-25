В Турции потерпел крушение истребитель F-16

БАКУ /Trend/ - В провинции Балыкесир потерпел крушение истребитель F-16 ВВС Турции.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции в соцсети X.

Сообщается, что радиосвязь с самолетом, вылетевшим с 9-й главной авиабазы ​​Турции, была потеряна, начиная с 00:56 по местному времени.

Отмечается, что в результате незамедлительно начатых поисково-спасательных работ было установлено, что самолет потерпел крушение, и были обнаружены его обломки. Пилот самолета погиб в результате инцидента.

"Причина крушения будет установлена ​​после расследования, проведенного следственной группой", - сообщили в министерстве.