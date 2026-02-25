Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Джума-мечеть (ФOTO)

БАКУ/ Trend/ - 24 февраля в рамках поездки в Губинский район Лейла Алиева и Алена Алиева посетили один из значимых историко-архитектурных памятников города Джума-мечеть.

Как сообщает Trend, во время посещения имам мечети Сейран Фараджзаде и председатель религиозной общины мечети Ильгар Байрамов подробно рассказали о Губинской Джума-мечети.

Отмечалось, что мечеть, являясь одним из уникальных архитектурных образцов XIX века, занимает важное место в религиозно-культурной жизни региона. В мечети проводятся курсы по изучению Корана. Лейла Алиева и Алена Алиева также посетили это помещение.

В заключение Лейле Алиевой и Алене Алиевой был подарен Священный Коран.