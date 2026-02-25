Проводится работа по вводу в эксплуатацию железной дороги на коридоре Север-Юг - иранский министр (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Иран, Азербайджан и Россия прилагают усилия для ввода в эксплуатацию железной дороги Международного транспортного коридора Север-Юг.

Об этом сказала в интервью Trend министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садег.

По ее словам, недостающим звеном в Международном транспортном коридоре Север-Юг является железная дорога Решт-Астара.

Ф. Садег отметила, что эта железнодорожная линия строится в рамках соглашений и меморандумов о взаимопонимании, достигнутых с Россией. В настоящее время ведется закупка земельных участков, по которым пройдет железная дорога. "Процесс закупки земельных участков ускорился за последние полтора года. К 21 марта будут приобретены права собственности касательно 160-километрового участка, по которому пройдет железная дорога. 125-километровый участок будет передан российской стороне в связи с проведением строительства для исследований по проекту", - сказала она.

Иранский министр отметила, что строительство этой железнодорожной линии и закупка транспортных средств будут осуществляться на основе кредита российской стороны. "Согласно соглашению, строительство железной дороги Решт-Астара планируется завершить к 2030 году. Обе стороны прилагают усилия в этом направлении. Азербайджан также прилагает в этом направлении усилия. По международному транспортному коридору Север-Юг доставка будет осуществляться быстрее, чем из Индии в Финляндию морским транспортом", - сказала она.

Говоря о стратегически важной для Ирана железнодорожной линии Чабахар-Захидан, Ф.Садег отметила, что в последние годы был предпринят ряд шагов по строительству этой линии.

"Операционные работы по строительству этой железной дороги за последние полтора года значительно ускорились. Укладка железнодорожного полотна будет завершена в течение следующего месяца. Ожидается, что эта железнодорожная линия будет введена в эксплуатацию весной. Это очень сложный проект, поскольку строится множество тоннелей и мостов. Важность этой железнодорожной линии заключается в том, что она обеспечивает сообщение с иранским городом Захидан и иранской железнодорожной сетью через порт Чабахар. Это означает, что страны, расположенные к востоку от Ирана, страны Центральной Азии, а также страны к югу и западу от Ирана также получат доступ к международным водам через железную дорогу Чабахар-Захидан", - сказала она.

Иранский министр добавила, что строительство железной дороги Чабахар-Захидан было полностью осуществлено местными специалистами. Хотя в период строительства возник ряд проблем (военные авиаудары по Ирану в прошлом году и другие проблемы), строительные работы не останавливались.

Ф. Садег отметила, что с вводом в эксплуатацию этой железной дороги грузы, перевозимые через международные воды, смогут доставляться в страны к северу от Ирана и наоборот. Железнодорожная линия также значительно сократит расстояние в пути. Это создаст для предпринимателей и бизнесменов более благоприятный маршрут.