Прибыльность банков Азербайджана останется стабильной - Moody’s

БАКУ/Trend/ - Прибыльность азербайджанских банков сохранится на стабильном уровне, сообщает Trend со ссылкой на Moody’s.

Отчет Moody’s показывает, что среднее соотношение чистой прибыли к материальным активам азербайджанских банков, попавших в рейтинг, должно оставаться на уровне около 2–3%. Поддержку этому обеспечивают устойчивые чистые процентные маржи, стабильные доходы от комиссий и сборов, а также контролируемые резервы под возможные потери по кредитам.

«Маржи росли в последние годы, что отражает увеличение доли высокодоходных кредитов розничным заемщикам и малым и средним предприятиям, при этом экономическое восстановление стимулирует высокий спрос на кредиты со стороны этих сегментов. Однако давление на маржи возможно, поскольку снижение процентных ставок Центрального банка Азербайджана уменьшает доходность процентных активов банков, тогда как ставки по их привлеченным средствам остаются относительно жесткими из-за жесткой конкуренции за клиентов. Рост обязательных резервов в некоторой степени ограничит по-прежнему высокую прибыльность», — говорится в отчете.

Отметим, что Moody’s присвоил рейтинги пяти из 22 коммерческих банков, действующих в Азербайджане, которые вместе на 31 декабря 2025 года обеспечивали около 56% совокупных активов банковской системы.

По данным Центрального банка Азербайджана, на 31 декабря 2025 года совокупные активы банков, действующих в стране, составили 57,086 млрд манат, совокупные обязательства — почти 49,744 млрд манат, а балансовый капитал — 7,343 млрд манат.

В течение 2025 года совокупные активы банков выросли на 7,7%, обязательства — на 7,2%, а балансовый капитал — на 11%.

В отчетном месяце кредитный портфель банков увеличился на 1,3% или 377,5 млн манат и составил 30,063 млрд манат. Структура кредитного портфеля:

Бизнес-кредиты — 53,6% (16,106 млрд манат);

Потребительские кредиты — 31,1% (9,354 млрд манат);

Ипотечные кредиты — 15,3% (4,603 млрд манат).

В целом за 2025 год кредитный портфель банков увеличился на 9,4% или 2,585 млрд манат, в том числе: бизнес-кредиты — на 1,319 млрд манат, потребительские кредиты — на 909,3 млн манат, ипотечные кредиты — на 357 млн манат.

За 2025 год банки получили чистую прибыль в размере 1,162 млрд манат и операционную прибыль — 1,862 млрд манат.