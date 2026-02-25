Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Назван объем производства электроэнергии в Азербайджане

Экономика Материалы 25 февраля 2026 07:52 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - В январе текущего года в Азербайджане было произведено 2,257 миллиарда киловатт-часов (кВт·ч) электроэнергии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный статистический комитет.

По информации, этот показатель на 89,4 миллиона кВт·ч или на 3,8% меньше, чем в январе 2025 года.

При этом 2,187 миллиарда кВт·ч произведенной электроэнергии пришлось на коммерческую, что на 78,3 миллиона кВт·ч или на 3,5% меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года.

В целом, в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в январе 2026 года было произведено продукции и оказано услуг на сумму 350,8 миллиона манатов.

Объем продукции, произведенной в секторе водоснабжения, водоочистки и переработки сточных вод, составил 45,4 миллиона манатов.

