Moody’s: Капитализация банков Азербайджана останется высокой

БАКУ/Trend/ - Капитализация азербайджанских банков останется высокой, сообщает Trend со ссылкой на Moody’s.

«Рейтинговые банки Азербайджана обладают устойчивыми капиталовыми буферами: совокупный базовый капитал (TCE) на конец 2024 года составлял в среднем 20% от риск-взвешенных активов (RWA). Введение контрциклического буфера в размере 0,5% для банков, работающих в Азербайджане с 1 марта 2025 года, дополнительно укрепило капитал. Мы ожидаем, что устойчивое внутреннее генерирование капитала продолжит поддерживать высокую капитализацию банков», - говорится в отчете.

Отметим, что Moody’s присвоил рейтинги пяти из 22 коммерческих банков, действующих в Азербайджане, которые вместе на 31 декабря 2025 года обеспечивали около 56% совокупных активов банковской системы.

По данным Центрального банка Азербайджана, на 31 декабря 2025 года совокупные активы банков, действующих в стране, составили 57,086 млрд манат, совокупные обязательства — почти 49,744 млрд манат, а балансовый капитал — 7,343 млрд манат.

В течение 2025 года совокупные активы банков выросли на 7,7%, обязательства — на 7,2%, а балансовый капитал — на 11%.

В отчетном месяце кредитный портфель банков увеличился на 1,3% или 377,5 млн манат и составил 30,063 млрд манат. Структура кредитного портфеля:

Бизнес-кредиты — 53,6% (16,106 млрд манат);

Потребительские кредиты — 31,1% (9,354 млрд манат);

Ипотечные кредиты — 15,3% (4,603 млрд манат).

В целом за 2025 год кредитный портфель банков увеличился на 9,4% или 2,585 млрд манат, в том числе: бизнес-кредиты — на 1,319 млрд манат, потребительские кредиты — на 909,3 млн манат, ипотечные кредиты — на 357 млн манат.

За 2025 год банки получили чистую прибыль в размере 1,162 млрд манат и операционную прибыль — 1,862 млрд манат.