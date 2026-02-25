Moody’s: Финансирование и ликвидность банков Азербайджана останутся стабильными

БАКУ/Trend/ - Финансирование и ликвидность азербайджанских банков останутся стабильными, сообщает Trend со ссылкой на Moody’s.

Аналитики агентства отмечают, что азербайджанские банки в основном финансируются за счет депозитов клиентов, которые выросли на 1,4% в годовом выражении по состоянию на декабрь 2025 года и составили около 77% от общего объема обязательств банков.

«Доля депозитов в иностранной валюте в Азербайджане составляла 37% на конец декабря 2025 года, снизившись с 48% на конец 2022 года (более 70% в 2016 году). На конец декабря 2025 года около 41% активов банковского сектора были ликвидными — включая наличные и эквиваленты, средства в других банках и инвестиции в государственные и квазигосударственные долговые бумаги, что обеспечивает надежный буфер против внешних шоков», — говорится в отчете.

Отметим, что Moody’s присвоил рейтинги пяти из 22 коммерческих банков, действующих в Азербайджане, которые вместе на 31 декабря 2025 года обеспечивали около 56% совокупных активов банковской системы.

По данным Центрального банка Азербайджана, на 31 декабря 2025 года совокупные активы банков, действующих в стране, составили 57,086 млрд манат, совокупные обязательства — почти 49,744 млрд манат, а балансовый капитал — 7,343 млрд манат.

В течение 2025 года совокупные активы банков выросли на 7,7%, обязательства — на 7,2%, а балансовый капитал — на 11%.

В отчетном месяце кредитный портфель банков увеличился на 1,3% или 377,5 млн манат и составил 30,063 млрд манат. Структура кредитного портфеля:

Бизнес-кредиты — 53,6% (16,106 млрд манат);

Потребительские кредиты — 31,1% (9,354 млрд манат);

Ипотечные кредиты — 15,3% (4,603 млрд манат).

В целом за 2025 год кредитный портфель банков увеличился на 9,4% или 2,585 млрд манат, в том числе: бизнес-кредиты — на 1,319 млрд манат, потребительские кредиты — на 909,3 млн манат, ипотечные кредиты — на 357 млн манат.

За 2025 год банки получили чистую прибыль в размере 1,162 млрд манат и операционную прибыль — 1,862 млрд манат.