Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 февраля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 25 февраля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0051 маната, 1 турецкая лира - 0,0388 маната, а 100 российских рублей - 2,2274 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0051
|AUD
|1,2079
|BYN
|0,5927
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1188
|CZK
|0,0828
|CNY
|0,2473
|DKK
|0,2684
|GEL
|0,6356
|HKD
|0,2173
|INR
|0,0187
|GBP
|2,2977
|SEK
|0,1883
|CHF
|2,1997
|ILS
|0,5471
|CAD
|1,2422
|KWD
|5,5442
|KZT
|0,3407
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5299
|MDL
|0,1001
|NOK
|0,1782
|UZS
|0,0139
|PKR
|0,6074
|PLN
|0,4756
|RON
|0,3936
|RUB
|2,2274
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3442
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3353
|TRY
|0,0388
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0393
|JPY
|1,0915
|NZD
|1,0165