Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 февраля

Экономика Материалы 25 февраля 2026 09:08 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 25 февраля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0051 маната, 1 турецкая лира - 0,0388 маната, а 100 российских рублей - 2,2274 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0051
AUD 1,2079
BYN 0,5927
AED 0,4628
KRW 0,1188
CZK 0,0828
CNY 0,2473
DKK 0,2684
GEL 0,6356
HKD 0,2173
INR 0,0187
GBP 2,2977
SEK 0,1883
CHF 2,1997
ILS 0,5471
CAD 1,2422
KWD 5,5442
KZT 0,3407
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5299
MDL 0,1001
NOK 0,1782
UZS 0,0139
PKR 0,6074
PLN 0,4756
RON 0,3936
RUB 2,2274
RSD 0,0171
SGD 1,3442
SAR 0,4532
xdr 2,3353
TRY 0,0388
TMT 0,4857
UAH 0,0393
JPY 1,0915
NZD 1,0165
