В ходе обращение к Конгрессу Трамп коснулся мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

В ходе обращение к Конгрессу Трамп коснулся мирного процесса между Азербайджаном и Арменией
Фото: Дональд Трамп / Instagram

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - В своем ежегодном обращении к Конгрессу "О положении в стране" президент США Дональд Трамп коснулся мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Trend, он сказал, что урегулировал 8 конфликтов за первые 10 месяцев.

"Мы также с гордостью восстанавливаем безопасность американцев за рубежом. Наша страна никогда не была сильнее, чем сейчас. Я завершил восемь войн, за первые 10 месяцев своего пребывания на посту. Это были войны между Камбоджей и Таиландом, Пакистаном и Индией, Косово и Сербией, Израилем и Ираном, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, Конго и Руандой", - сказал Трамп.

Он поблагодарил своих представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, а также государственного секретаря Марко Рубио за помощь в этом деле.

