Названо количество построенных школ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В рамках реализации I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана была проведена работа по созданию образовательной инфраструктуры. За прошедший период построено 21 общеобразовательное учреждение и 14 дошкольных образовательных учреждений.

Об этом говорится в отчете министерства науки и образования Азербайджана за 2025 год, сообщает Trend.

Отмечается, что в 20 действующих общеобразовательных учреждениях обучаются 3902 учащихся, работают 370 педагогов и 131 технический персонал.

В 7 дошкольных образовательных учреждениях обучаются 270 детей, работают 25 воспитателей и 58 технических специалистов.

