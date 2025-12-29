С полученных из-за рубежа дивидендных доходов физлиц будет взиматься налог по ставке 5%

БАКУ /Trend/ - С дивидендов, выплачиваемых предприятием-нерезидентом, будет удерживаться налог по ставке 5 процентов.

Как сообщает Trend, данный вопрос нашел отражение в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Отмечается, что, согласно Налоговому кодексу, физические лица-резиденты Азербайджанской Республики обязаны декларировать и уплачивать налог по ставке 14% с доходов непредпринимательского характера, полученных из-за рубежа.

Снижение налоговой ставки с 14 процентов до 5 процентов будет стимулировать декларирование доходов, полученных из-за рубежа, а также послужит расширению охвата налоговой базы.

Ожидается, что, несмотря на снижение применяемой ставки, общий объем поступлений в государственный бюджет увеличится.

В то же время будут сформированы дополнительные стимулы для репатриации в Азербайджан финансовых средств и инвестиций, а более низкая налоговая нагрузка сделает возврат капитала в страну экономически более целесообразным.