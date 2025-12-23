Обсуждено сотрудничество в рамках проекта "Турецко-азербайджанский международный учебный центр и "умный питомник"

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с заместителем министра сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Абдулкадиром Полатом, прибывшая в Азербайджан для участия в 12-м заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме, встретилась с первым заместителем министра экологии и природных ресурсов Рашадом Исмаиловым.

Об этом Trend сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

В ходе встречи стороны провели обмен мнениями о мерах, принятых в рамках проекта "Турецко-азербайджанский международный учебный центр и "умный питомник", реализуемого в Джебраильском районе, и обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.

