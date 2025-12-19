Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 декабря под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики, председателя Наблюдательного совета ГНФАР Али Асадова состоялось заседание, в повестке которого были подробно обсуждены прогнозные показатели проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2026 год, в том числе доходы Фонда и основные направления использования его средств, инвестиционная политика Фонда, валютная структура и доходность инвестиционного портфеля, а также другие текущие вопросы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров.

На заседании был заслушан доклад исполнительного директора ГНФАР Исрафила Мамедова. По итогам заседания принято соответствующее решение о представлении Президенту Азербайджанской Республики проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2026 год с учетом мнений и предложений членов Наблюдательного совета Фонда.

