Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ФОТО)

Общество Материалы 19 декабря 2025 18:09 (UTC +04:00)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ФОТО)
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 19 декабря под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики, председателя Наблюдательного совета ГНФАР Али Асадова состоялось заседание, в повестке которого были подробно обсуждены прогнозные показатели проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2026 год, в том числе доходы Фонда и основные направления использования его средств, инвестиционная политика Фонда, валютная структура и доходность инвестиционного портфеля, а также другие текущие вопросы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров.

На заседании был заслушан доклад исполнительного директора ГНФАР Исрафила Мамедова. По итогам заседания принято соответствующее решение о представлении Президенту Азербайджанской Республики проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2026 год с учетом мнений и предложений членов Наблюдательного совета Фонда.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости