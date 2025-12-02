Начинается реализация проекта "Создание экономических возможностей для жертв мин"

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение "Азербайджанская кампания против мин" начинает проект, который создаст экономические возможности для жертв мин.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной 22-й конференции Конвенции о запрете мин и презентации общественности отчета Landmine Monitor Report 2025, состоявшейся сегодня в Женеве.

По его словам, Республика Корея при финансовой поддержке Международного фонда доверия для повышения человеческой безопасности начала реализацию проекта под названием "Создание экономических возможностей для жертв мин". Целью проекта является поддержка социально-экономической интеграции пострадавших от мин, проживающих в районах Азербайджана, наиболее пострадавших от мин. Он предполагает обеспечение материальными средствами механизма создания малого бизнеса. Увеличение доходов семей приведет к улучшению доступа к здравоохранению, образованию, будет способствовать развитию частного сектора и малого бизнеса. А это приведет к созданию новых рабочих мест в сообществах, сказал Х.Сафиханов.

Проект будет реализован в Физулинском, Агдамском, Агджабединском, Тертерском и Товузском районах, отметил он.

