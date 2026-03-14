Задача заключается не только в принятии законов, но и в обеспечении прозрачности — Тулия Эксон

БАКУ /Trend/ - Пришло время создать среду, которая будет отвечать ожиданиям потребителей и способствовать росту.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявила президент Межпарламентского союза Тулия Эксон во время своего выступления на панельной дискуссии «Цифровое будущее: искусственный интеллект, управление и этика инноваций», состоявшейся сегодня в рамках 13-го Глобального Бакинского форума.

По ее словам, используемые и разрабатываемые инструменты в большинстве случаев должны быть доступны каждому.

«Мы как Союз приняли резолюцию. В этой резолюции мы указываем на существующие пробелы. Мы раскрываем влияние искусственного интеллекта на права человека и демократию. Задача, стоящая перед нами, состоит не только в принятии законов, но и в решении проблемы обеспечения прозрачности. Мы хотели бы, чтобы надзорные органы и учреждения добились этого. Этот вопрос касается не только работы правительства. Частный сектор также может внести свой вклад, участвуя в парламентских заседаниях. Такие форумы объединяют нас и ставят перед нами конкретные задачи. Мы укрепляем межпарламентское сотрудничество по вопросам, актуальным для страны. В то же время частный сектор также может выразить свою точку зрения по проблемам людей», - сказала Тулия Эксон.