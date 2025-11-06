Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Общество Материалы 6 ноября 2025 19:36 (UTC +04:00)
Для командированных на COP30 предусмотрена дополнительная выплата

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Для командированных на COP30 предусмотрена дополнительная выплата.

Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

"Если на основании представленных документов фактические суточные расходы на проживание членов делегации, направленных в 2025 году в город Белен в рамках мероприятий COP29 и COP30, превысят 60 процентов от установленной суточной нормы командировочных расходов, разница будет выплачена как дополнительная сумма к командировочным расходам за дни проживания в отеле", - говорится в решении.

